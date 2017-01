Drie gewonden bij steekpartij in Boerhaavestraat in Den Haag

Politie loodst verwarde vrouw van ijs

28 januari De politie kreeg gisteravond een melding dat een vrouw in een ernstig verwarde toestand was weggelopen uit een instelling in Zoetermeer. Agenten kwamen haar tegen op het ijs bij Leidschendam en hebben er uren over gedaan om de vrouw, die een mes bij zich had, van het ijs te praten.