Drie Haagse scholen krijgen titel 'excellent'

Landelijk mogen 54 scholen zich tot en met 2018 'excellent' noemen: 26 scholen in het basisonderwijs en 24 scholen in het voortgezet onderwijs.

Bij The International School of The Hague gaat het om de basisschool. Bij de Johan de Witt scholengroep ging het predicaat naar de opleidingen havo, vmbo G/T en vmbo kader. De School voor Jong Talent van het koninklijk Conservatorium mag zijn havo en vwo-opleidingen 'excellent' noemen.



Profileren

Vorig jaar kregen 130 scholen dit predikaat. In Den Haag gaat dat om basisscholen M.M. Boldingh en Het Palet en in Wassenaar het Rijnlands Lyceum. Deze scholen mogen zich heel 2017 nog als 'excellent' profileren, waarmee het totaal aantal excellente scholen uitkomt op 184.