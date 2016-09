Drie mannen vast na aanrijden verkeersregelaar

De verkeersregelaar, een man, is met een onderbeenbreuk afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is een stuk meegesleurd op de motorkap van het voertuig. Het slachtoffer was nabij de RK-kerk aan de Oostlaan zijn werk aan het doen; Pijnacker stond op het punt de 12 inch-race te starten. Het ongeval is dan ook door veel mensen gezien.



Over de toedracht van de aanrijding en waarom de inzittenden van de auto zijn doorgereden, is nog niets bekend. Volgens nieuwssite Regio15 was de bestuurder kwaad. Een woordvoerster van de politie kon dit vanavond niet bevestigen noch ontkennen. ,,Wij willen eerst de verhalen van alle partijen horen voordat we hier een uitspraak over kunnen doen.'' Zij kon ook nog niets vertellen over de woonplaats(en) en leeftijden van de betrokkenen.



De 12 inch-race is in het dorp een jaarlijkse race voor volwassenen op kinderfietsen met als doel zo veel mogelijk geld ophalen voor goede doelen. Met ongeveer een uur vertraging is de 12 inch-race even na half acht alsnog van start gegaan.