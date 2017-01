Drie tips binnen over brand Rijswijk Wonen

Op camerabeelden was te zien hoe een lange slanke man in de nacht van 24 september brandbare vloeisttof sprenkelt langs drie bedrijfsauto's van de woningcorporatie aan de Ocarinalaan. Omdat de vlammen snel om zich heen grijpen, denkt de politie dat de man zelf verwondingen moet hebben opgelopen of schroeiplekken.



Volgens Rijswijk Wonen zijn er na de brandstichting in september vorig jaar geen incidenten meer geweest bij de woningbouwvereniging. ,,Het is onduidelijk of de actie specifiek tegen ons was gericht'', zegt een woordvoerder.



Brandstichting

Met brandstichting is Rijswijk Wonen niet eerder geconfronteerd geweest. ,,Woningcorporaties hebben net als andere publieke organisaties wel eens met agressie te maken, maar nooit in deze vorm'', zegt de woordvoerder.



Het vuur werd destijds 'redelijk' op tijd ontdekt, hoewel twee bedrijfsauto's moesten worden afgeschreven en de vlammen al waren overgeslagen naar het pand. Het pand aan de Ocarinalaan ligt vlak naast een aantal flats.