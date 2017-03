Drie weken met 'linkervoet in zee en rechtervoet op strand'

Hendrikse zit tussen twee banen en had er ook voor kunnen kiezen om de Himalaya te beklimmen of familie in Australië op te zoeken, vertelt hij. ,,Maar ik woon langs de prachtige Noordzee en wil daarvoor aandacht vragen.''



Hendrikse trapt zijn missie af in Zwin op de grens met België om 21 dagen later aan te komen op het uiterste puntje van de Nederlandse kust, Schiermonnikoog.



Etappes

,,Onderweg overnacht ik wel in een gewoon bed in plaatsen waar ik langs kom. Ik wil daar met de mensen die hebben aangekondigd etappes met me mee te lopen, praten over alles wat met de kust, de zee, de plastic soep en de duinen te maken heeft. Hopelijk sluiten veel mensen aan.''



Als ze hem ook met geld willen steunen dan vloeit dat rechtstreeks in de kas van de Stichting Noordzee. Hendrikse kan nu al zien dat hij van de 21 dagen slechts vier alleen zal lopen. De andere dagen loopt hij met andere belangstellenden.



Drone

Maar ook die vier dagen kunnen nog bevolkt worden met mensen die begeesterd raken door zijn verslag op de Facebookpagina 'De Stand van het Strand', waarop ook filmpjes worden geplaatst die hij zelf maakt en die met een drone worden gemaakt. De rugzak is gepakt om hem dagelijks tussen de 18 en 20 kilometer vooruit te brengen.



,,Ik heb de afgelopen twee maanden getraind in goed weer, in nat weer, met kou en betere temperaturen.'' Op 26 maart wacht Hendrikse in elk geval een luxe bed, want dan tikt hij lopend vanaf Hoek van Holland en via Kijkduin Scheveningen aan waar is hij uitgenodigd door het Kurhaus om daar te overnachten. Hulp krijgt hij ook tussen de Wadden eilanden. ,,Iemand heeft aangeboden mij over te zetten.''