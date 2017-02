Driemaal volle bak voor nieuw programma NDT

Afgelopen donderdag ging er voor een uitverkocht huis het nieuwe programma Scenic Route in première. Met de voorstellingen op vrijdag- en zaterdagavond meegerekend begint het Nederlands Dans Theater met drie keer een volle bak.



Slechts twee balletten krijgt het publiek voorgeschoteld in dit nieuwe programma, maar met respectievelijk 42 en 34 minuten duren zij langer dan de gebruikelijke werken. Bijzonder is dat de voorstelling - alleen tijdens opvoeringen in Den Haag en Amsterdam - de muzikale ondersteuning heeft van een voltallig Balletorkest.



Silent Screen van huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot is een heropvoering van het ballet dat in 2005 in het Lucent Danstheater zijn wereldpremière beleefde. Voor eerste solist Jorge Nozal is het een hernieuwde kennismaking, want dit was ook het eerste nieuwe werk van Lightfoot-León dat hij na zijn aanstelling bij het NDT mocht dansen. In het stuk, steunend op de minimalistische muziek van de Amerikaanse componist Philip Glass, verbeelden Jorge Nozal, danseres Sarah Reynolds, zijn mannelijke collega Olivier Coeffard en een acht-koppig ensemble een romantisch Gesamtkunstwerk waarin muziek, (stomme)film, theater en dans op poëtische wijze samenvloeien.



Tekst loopt door onder video.