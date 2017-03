Drievliet ook in winter open

Momenteel is Drievliet altijd minstens vijf maanden per jaar dicht. Het attractiepark gaat komende zaterdag voor het eerst in 2017 open en zal op 29 oktober de poort voor het laatst sluiten.



De plannen voor een indoorlocatie dateren al van 2003. Door de onzekerheid over de Rotterdamse­baan, de verbindingsweg tussen Ypenburg en de Binckhorst die nu wordt aangelegd, is er eerder niets van gekomen.



Drievliet krijgt ruimte voor een nieuw parkeerterrein, waardoor de huidige plek kan worden gebruikt voor de indoorlocatie. De verwachting is dat die er eind 2020 zal staan en dat het park dan ook 's winters open kan.