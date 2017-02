Dronken 's-Gravenzander (27) vast na bedreigen ambulancepersoneel

De twintiger bleek te hebben gedronken. Bovendien had hij de plaats van het ongeval verlaten. Dit samen met de bedreigingen maakte dat de politie hem mee heeft genomen naar het bureau. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij zit vast.



Het incident had plaats rond 01.10 uur vannacht. Een 55-jarige 's-Gravenzander zag op de Koningin Julianaweg een auto met hoge snelheid naderen. Daarna werd de man van achteren aangereden. Volgens een woordvoerder van de politie stuurde de bestuurder van de Kia na de aanrijding snel om de beschadigde Opel van de oudere Westlander heen en ging er vandoor.



De daarop volgende rotonde nam de verdachte echter niet goed. Hij raakte waarschijnlijk een betonnen varkensrug, sloeg over de kop met de wagen en tikte uiteindelijk nog een boom aan. Kort na zijn vlucht kon hij worden aangehouden. ,,En omdat het zo'n klap was, hebben we een ambulance voor hem laten komen. Maar daar had de verdachte geen zin in en dat liet hij in sterke en dreigende taal merken'', zegt de politiewoordvoerder.



Uiteindelijk bleken zowel de 55-jarige als 27-jarige 's-Gravenzander niet gewond te zijn geraakt.