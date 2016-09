Drugslabs en wapens aangetroffen bij invallen

In totaal werden ruim 120 agenten ingezet voor de actie, die volgde op de ontdekking eerder dit jaar van een groot drugslaboratorium in De Lier. Dat maakte de politie woensdag bekend.



Nadat het lab in De Lier werd opgerold, begon de politie een grootschalig onderzoek dat al snel leidde naar een groepering die zich vermoedelijk op grote schaal bezighoudt met de productie van synthetische drugs.



Bij de invallen dinsdag stuitte de politie op meerdere productieplaatsen van synthetische drugs, waaronder een mobiel laboratorium. Tijdens de doorzoekingen ontdekten agenten een ruime hoeveelheid mdma, goed voor de productie van enkele miljoenen xtc-pillen.



Kalasjnikov

Bij een doorzoeking in een woning aan de Hellingweg in Scheveningen werden onder andere een Kalasjnikov en een handgranaat aangetroffen. Ook op de andere locaties werden vuurwapens gevonden.



In een andere woningen werd een koffer met een grote hoeveelheid contant geld gevonden. Ook op andere zoekplaatsen werden geld, dure sieraden en valse identiteitsbewijzen in beslag genomen. De ontmanteling van de productieplaatsen duurde tot in de late avonduren.