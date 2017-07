Druilerig weer deert BonFire Beach Fest niet

Bonfire Beach Fest is de uitgestelde opening van het Scheveningse strandseizoen. Het moest een 'vlammende start van de zomer' worden, maar een stralende de zon was de grote afwezige. Toch was het zaterdag, bij het begin van het festival in de druilerige motregen, al verrassend druk. ,,Ik vind het niet erg koud. Er staat een briesje maar het is best warm en volgens mij hebben deze dansende mensen het heel leuk'', aldus een omstander.