Drukste weg van Nederland is toch écht de A4

Scorebord

De cijfers leiden tot gefronste wenkbrauwen bij de Verkeersinformatiedienst. ,,Ik vraag me werkelijk af wat de waarde is van deze gegevens’’, zegt directeur Patrick Potgraven. ,,Dit is gewoon een scorebord. Maar wel eentje met discutabele cijfers.’’



Potgraven snapt wel waarom de A13 zo hoog scoort. ,,Het is nu eenmaal een korte weg. Die van begin tot eind druk is. Andere drukke wegen, zoals de A2, zijn een stuk langer. Daardoor valt het drukke deel bij Utrecht deels weg tegen een rustig stuk ergens in Limburg. Op deze manier is het niet eerlijk om wegen met elkaar te vergelijken. Het zegt in elk geval helemaal niets.’’