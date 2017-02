Drukte op de weg blijft toenemen

Dat blijkt uit gegevens van TomTom, die sinds 2008 verkeersopstoppingen in stedelijke gebieden in kaart brengt. De navigatiegigant houdt de exacte reistijden bij op zowel snelwegen als routes in de stad.



Een rit in Den Haag duurde vorig jaar door opstoppingen gemiddeld 24 procent langer dan wanneer er gewoon doorgereden kan worden. Dat is 1 procent langer dan in 2015. Het is weliswaar een bescheiden groei, maar er komt elk jaar wel iets bij, vertelt Bob Randsdorp van TomTom. ,,Het zijn in vergelijking met sommige andere steden in de wereld, zoals Mexico-Stad, geen schrikbarende cijfers, maar je zal maar een automobilist zijn die hier dagelijks in de file staat.''



Iemand die elke dag in de spits naar en van zijn werk in Den Haag rijdt, stond vorig jaar 109 uur in de file. Grootste knelpunten zijn het Prins Clausplein, de Utrechtsebaan en het kruispunt Koningskade met de Zuid-Hollandlaan.



Het drukste moment van de week is de dinsdagavond tussen 17.00 en 18.00 uur, wanneer bestuurders gemiddeld 64 procent vertraging oplopen. Over een rit van normaal een half uurtje, doe je dan bijna 20 minuten langer.



Den Haag is overigens na drie jaar wel verstoten als koploper van de 'fileranglijst'. Volgens TomTom is Haarlem inmiddels de drukste stad van Nederland.



Filemeldingen

Een troost voor de automobilist die steeds vaker in file staat: ze zijn vaak te vermijden. ,,Steden kunnen hun wegen slimmer inrichten en rijbanen erbij leggen, maar de grootste slagen kunnen automobilisten zelf maken. Let op filemeldingen op je navigatiesysteem en durf eens een alternatieve route te nemen. Dat kan heel veel tijd schelen.''



Automobilisten waren het slechtste af op 10 november, de drukste dag van 2016 in Den Haag. ,,Het slagregende, er was een ongeluk op de A12 en het tramverkeer bij Centraal was gestremd. Zo'n combinatie kan grote gevolgen hebben.''



Het lijkt op voorhand al bijna onmogelijk dat de doorstroming in Den Haag het komende jaar zal verbeteren. Over een maand gaat één van de belangrijkste verkeersaders van de stad, de Raamweg, maandenlang in onderhoud. Verkeerskundigen berekenden dat de extra reistijd in de spits daardoor kan oplopen tot een half uur.