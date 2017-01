DSM wil af van bouw bij Rijswijk

De woonwijk komt te dicht bij het bedrijfsterrein, zegt DSM. ,,Op de meest ongunstige plek staat een woontoren gepland'', stelt advocaat C. Kortmann namens het bedrijf. Een klein deel van de nieuwe wijk komt in de geluidszone van het DSM-complex.



De gemeente Rijswijk vindt dat DSM zich ten onrechte zorgen maakt. Uit onderzoeken is gebleken dat de nieuwe woonwijk geen gevolgen heeft voor de bedrijfsactiviteiten. DSM bestrijdt dat. Rijswijk zou niet hebben gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden die DSM in 2015 heeft gekregen in het Delftse bestemmingsplan Bedrijventerrein Delft Noord.



Volgens de gemeente is er wél gekeken naar die mogelijkheden. In het geluidsonderzoek dat is uitgevoerd, is daar echter niets van te bespeuren, constateerde de Raad van State deze week.



Rijswijk zit ermee dat DSM schermt met toekomstige uitbreidingen, maar dat het chemiebedrijf daar niets concreets over zegt. Een woordvoerder van het concern bevestigt dat het moeilijk is iets te melden over uitbreidingen. ,,We weten het gewoon nog niet.''



Vluchtroutes

De woningen in de buurt van DSM krijgen veiligheidsvoorzieningen zoals ventilatie die afgesloten kan worden bij een giftige brand in de loods op het DSM-terrein. Ook komen er vlucht­routes voor de bewoners. Volgens de gemeente neemt het 'groepsrisico' niet toe door de nieuwe wijk. Het groepsrisico gaat over de impact van een calamiteit met veel dodelijke slachtoffers tegelijk.



DSM stelt dat het groepsrisico alleen maar kan verminderen door de bevolkingsdichtheid te verlagen in plaats van te verhogen. Voor een aantal te bouwen woningen heeft de gemeente de grenswaarden voor geluid verhoogd vanwege het industriegeluid van DSM.



De uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken.