Duiken in ijsbad bij Ice Challenge

De challenge begon vandaag om 10 uur 's ochtends op de ijsbaan voor het Kurhaus in Scheveningen. In het midden lag een groene mat, waarop de sporters enthousiast de instructeur nadeden. Sit-ups, opdrukken, heen en weer rennen.



Na een uurtje was het tijd voor misschien wel de pittigste uitdaging van de dag. Een duik in het ijsbadje dat de hele ochtend al klaarstond op de ijsbaan. Zo ijzig, dat er zelfs ijsklontjes in dreven. Maar niet te gortig voor de deelnemers. Die stonden al klaar in bikini, badpak of zwembroek om de laatste beproeving aan te gaan.



En of het koud was? ,,Dat zeker'', aldus Tjeerd en Martina. Samen lagen zij een kleine minuut in het koude water. ,,Maar het beloont wel.''



De Ice Challenge is onderdeel van Cool Event Scheveningen en werd gegeven door trainer Angelique van der Vliet.