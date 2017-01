Duin en bos

't Zal iets psychologisch zijn, een bezoek aan Madurodam: je voelt je meteen groter. Madurodam - een reusachtige ervaring. Deze slogan geef ik gratis en voor niets weg aan de miniatuurstad. Ik vind dat we ook wel eens iets mogen terugdoen voor zoveel plezier. Madurodam is vervlochten met het dna van Nederland. Dat geldt voor meer 'uitjes' - al verdwijnen sommige onopgemerkt in de tijd. Ik weet nog dat het hele gezin zich verkneukelde als we naar de Bedriegertjes mochten. Geen mens die nog weet wat dat is. Of toch wel? Dan ga ik nat.



Madurodam is een Haagse icoon. Weinigen kennen de ontstaansgeschiedenis: deze maquette van Nederland is door ons gebouwd en later op grote schaal nageaapt door de rest. 'De wereld wordt steeds kleiner', verzucht men vaak. Nou, niet in Madurodam. Daar broedde men op megalomane uitbreidingsplannen. Een uitbreiding van vierenhalve hectare was nodig, beweerde de directeur met droge ogen. Hij kreeg alleen die halve hectare. Terecht.



De omgeving van Madurodam is een kostbaar stukje bos- en duingebied. Een van de laatste plekken waar je ziet hoe Den Haag vroeger was: een dorp achter de duinen. Ook dat oergevoel zit in ons dna, veel dieper dan Madurodam kan komen. Hoe geliefd het smurfendorp ook is: de identiteit van de Hagenaar en Hagenees ligt bij z'n wortels. In dit geval letterlijk. Het Zuiderduin en het Noorderduin, de twee landschapsgebieden waarover we praten, moeten worden beschermd. Niks van afknabbelen.



Laten wat het is. Omdat het is wie wij zijn. De uitbreiding van Madurodam gaat wel ten koste van een klein stuk van de Scheveningse Bosjes. Zulks is de uitkomst van een overeenkomst met omwonenden. En zo hoort het ook. Madurodam kan daardoor groeien door minder afhankelijk te zijn van het weer: een lang gekoesterde wens. Het duinbosgebied blijft echter en dat is belangrijker. De bron van onze identiteit. Vergeet never nooit waar de Haagse inborst vandaan komt: het zit in onze natuur.