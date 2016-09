'Duin tussen De Hoek en Katwijk nationaal park'

Nieuw in het ziekenhuis: arts die van alles een beetje weet

8:17 Patiënten van MCH-Bronovo behoren tot de eersten in het land die vanaf deze maand te maken krijgen met de ziekenhuisarts, een nieuw soort medicus, die niet gespecialiseerd is, maar van alles een beetje weet. De eerste drie ziekenhuisartsen, in eigen huis opgeleid, zijn per 1 september begonnen. Ze werken op verpleegafdelingen op de locatie Antoniushove in Leidschendam.