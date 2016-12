Duindorp vs. Scheveningen: stapels gaan 17 meter voorbij

Nieuw loket voor klachten over toewijzing van woningen

11:40 Wie het oneens is met de toewijzing van een sociale huurwoning kan vanaf 1 januari terecht bij een nieuw klachtenloket voor woningzoekenden. Wooncorporaties zijn verplicht om het onafhankelijke advies van het nieuwe loket over te nemen. Een dergelijk 'klachtenbureau' is er nu alleen nog in Den Haag.