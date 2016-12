Duindorp vs. Scheveningen: stapels schieten de hoogte in

Maandagavond, op Tweede Kerstdag, om 22:00 uur werd het startsein gegeven om te beginnen aan de opbouw van de stapels. Vanmiddag zijn ze opgemeten door een ambtenaar van de gemeente.



Beide kampen roepen op er een schepje bovenop te doen. ,,De stapel is hoger dan ooit na de eerste dag! Dit betekent dat we er nog lang niet zijn, dus we kunnen de hulp goed gebruiken! Allemaal naar het strand dus!'' roept Duindorp. ,,Iedereen zich weer snel melden op het strand om te bouwen, want we kunnen alle handjes goed gebruiken!!!'' aldus Scheveningen.



De stapels, bestaande uit gesponsorde paletten, mogen volgens nieuwe voorwaarden niet hoger worden dan 35 meter. De omvang mag maximaal 15 bij 15 meter zijn. Dit jaar moet de opbouw van de gigantische vuurstapels op oudjaardag om 16:00 uur afgerond zijn.