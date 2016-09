Duizenden jongeren op gratis Shellfeest

Tijdens dit nieuwe festival kunnen jongeren onder meer een autootje maken dat op zout water rijdt. Ze moeten zelf de juiste verhouding zout en water zien uit te vogelen om het voertuig zo optimaal mogelijk te laten rijden. Verder is er een laboratorium waar uitvinders in spe hun idee kunnen proberen te verwezenlijken en er kan met drones worden gevlogen. In het Energy Theater kunnen bezoekers achterover leunen om naar wetenschapsshows te kijken waarin de nieuwste technieken worden gedemonstreerd. Verder wordt er op het Malieveld een reuzenrad opgebouwd. Daar mag iedereen in, op voorwaarde dat ze in de cabine een opdracht vervullen. Techniek ,,Het festival is een leuk uitje waar je spelenderwijs met techniek in aanraking komt'', zegt Anne Schreuder, festivaldirecteur namens Shell. ,,Maar er zit ook een scholenprogramma aan vast. Er hebben zich al 154 scholen aangemeld, de meeste uit Den Haag en omgeving. Er komen zo'n 9.000 kinderen uit groep 7 en 8 en de brugklas naar dit evenement.''

Het internationale olieconcern wil ook de boer op met een lesprogramma over techniek en technologie. Aan de docenten is ook gedacht; op 5 oktober - de Dag van de Leraar - kunnen ze op het Malieveld workshops volgen. Schreuder: ,,In totaal willen we een miljoen Nederlandse jongeren bereiken.''



Stuwende kracht

Volgens de festivaldirecteur is Marjan van Loon, sinds januari de president-directeur van Shell Nederland, een stuwende kracht achter dit alles. ,,Zij vindt het belangrijk dat Shell zijn passie voor techniek laat zien. Daarnaast hebben we de denkkracht van de jongste generatie nodig om de Nederlandse economie te verduurzamen.''



Het Generation Discover Festival wordt zaterdagochtend 1 oktober geopend door Marjan van Loon en de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen.

Gratis entreebewijzen voor het festival zijn verkrijgbaar via de website. Volgens Anne Schreuder is het niet per se nodig om een e-ticket uit te printen. ,,Je kunt ook gewoon langskomen, maar dan moet je misschien in de rij staan om binnen te komen.''