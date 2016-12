Dunkin' Donuts in 2018 naar Den Haag

Begin deze maand werd bekend de Amerikaanse keten in 2017 vier vestigingen in de hoofdstad gaat openen. ,,In 2017 richten wij ons op Amsterdam'', aldus een woordvoerder. Daarna is de hofstad aan de beurt. ,,Ik verwacht dat we in 2018 naar Den Haag komen.''



Europa

Dunkin' Donuts verkoopt naast donuts ook broodjes, koffie en thee. In Europa zijn er 240 filialen in onder meer Duitsland en Engeland.



Tussen 1997 en 2000 had Dunkin' Donuts vijf fillialen in Nederland. De zaken moesten destijds sluiten omdat 'de markt er nog niet rijp voor was'.