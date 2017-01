Dutch Eagles: 'Bijna zo goed als origineel'

Elke toer vraagt uiteraard om een ander programma, dus ook een andere setlist. Daarbij gaan de heren democratisch te werk. ,,We beginnen met een longlist waarop iedereen lukraak zijn favorieten opschrijft. Die lijst wordt in overleg steeds kleiner. De nadruk ligt altijd op nummers uit de jaren 70 en 80. Ja, later maakten ze ook nog albums, maar dat was kwalitatief echt minder. Dat vinden ze trouwens zelf ook, want die latere composities lieten ze tijdens het toeren meestal links liggen.''



Zijn favoriet? Denkt even na: ,,I can't tell you why. Grotendeels geschreven en gezongen door Timothy B. Schmit. Je moet fucking hoog kunnen komen voor dat nummer. Gelukkig hebben wij een zanger met een vergelijkbaar bereik. Ik was 11 of 12 toen ik die ballad voor het eerst hoorde. Op de boulevard in Scheveningen. Nog steeds schiet ik vol als we het spelen. Dan zie ik weer voor me hoe ik toen gegrepen werd, op mijn plankje.''



Aanleg

Kemp drumde al in die tijd. Op vakantie in Italië was hij achter een drumstel gekropen van iemand die vond dat hij aanleg had. Kort daarop kocht hij zijn eerste Ludwig - toevallig of niet ook het merk van Don Henley. ,,Ik was een verlegen mannetje. Totdat ik in de schoolband kwam. Dat was mijn redding. Als vanzelf kreeg ik daardoor het vertrouwen om me te durven uiten.''



Hij speelde in Haagse bands als Billy the Kid en Kane, drumde bij Waylon. Die bandjescultuur is met dank aan Spotify 'in elkaar gelazerd', zoals hij het uitdrukt. ,,Muziek is hapsnap geworden. Als een nummer niet meteen aanslaat, dan luister je niet meer. Terwijl vroeger, op een elpee, vaak bleek dat juist die minder toegankelijke nummers na tien keer luisteren het mooist waren. Zo werd je fan van een band, op die manier creëerde je pophelden.''



Het stemt hem treurig, maar ook dankbaar: ,,Telkens als we ergens in het land het podium op gaan, zeggen wij tegen elkaar hoe ongelooflijk goed we het hebben getroffen.''