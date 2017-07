Duurzaam wonen met dank aan de gemeente Den Haag

Den Haag gaat als eerste gemeente in Nederland geld lenen aan inwoners die hun koopappartement duurzaam willen opknappen. Dit gebeurt in de vorm van een duurzaamheidsfonds, dat kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE) helpt met de financiering.

De gemeente steekt zes miljoen euro in dit fonds. Uit Europa komt er nog eens twee miljoen euro bij. Eigenaren van appartementen of portiekwoningen onder één dak kunnen straks tegen een schappelijke rente elk tot 15.000 euro lenen. Dat maakte wethouder Joris Wijsmuller zaterdag bekend op de ‘duurzaamheidsmarkt’ in de Galileïstraat.

Momenteel is het voor de 20.000 kleine VvE’s in Den Haag erg lastig om groot (en duurzaam) onderhoud te financieren. De gezamenlijke eigenaren kunnen geen gebruik maken van rijksregelingen en moeten het onderhoudsbudget vaak op persoonlijke titel ‘bij elkaar lenen’.

Isolatie

Het duurzaamheidsfonds maakt dat een stuk makkelijker. Niet alleen is de gemeentelening voordelig, ze komt ook op naam van de gezamenlijke VvE. Die moet dan wel met een gedegen meerjarenonderhoudsplan op de proppen komen.

Ook moet zeker de helft van het geleende bedrag besteed worden aan duurzame onderhoudsmaatregelen. Het gaat dan om onder meer isolatie, groene daken en zonnepanelen.

Wijsmuller is trots op de noviteit. ,,Willen we als stad in 2040 klimaatneutraal zijn, dan moeten we nog erg veel doen aan het duurzaam maken van onze bestaande huizen. Met dit fonds kunnen ook individuele huishoudens-onder één-dak aan duurzaamheid werken.’’