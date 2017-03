Duurzame energie dankzij het 'leendak' van het Museon

Terugdoen

,,Ze stonden meteen heel erg open voor ons plan'', zegt secretaris Jan Bron Dik. ,,Het Museon is natuurlijk erg aanwezig in de wijk en ze wilden graag iets terugdoen.'' Vervolgens ging de coöperatie de hort op om de zonnepanelen aan de man te brengen. Uiteindelijk werden de 208 stuks à 335 euro vrij snel verkocht. In totaal zijn er 32 zogeheten leden, die ieder één tot twaalf panelen aanschaften. Deze leden worden, afhankelijk van het aantal panelen, in totaal voor twee derde in hun stroombehoefte voorzien. ,,Het levert iets minder op dan zonnepanelen op je eigen dak, maar je hoeft verder niks te doen. Geen gezeur met de plaatsing, onderhoud, administratie of verzekering. Dat word je allemaal uit handen genomen'', vertelt Lenferink.



Olaf van Leeuwen is de trotse eigenaar van vier zonnepanelen. ,,Dat is best wel even een investering, maar wij meenden het toch te moeten doen. En dan vooral vanwege het duurzame aspect. Vrienden van ons hebben ook zonnepanelen en daar zien we dat het ook rendabel is. Bij ons moet dat nog wel blijken.''



Dat komt omdat de zonnepanelen sinds april vorig jaar actief zijn en de verrekening dus pas in april van dit jaar plaatsvindt. ,,Het leuke is wel dat we een speciale app hebben waarin je precies kan zien hoeveel er elke dag wordt opgewekt'', vult Barend van Engelenburg aan. Hij heeft twaalf zonnepanelen op zijn eigen dak en nog eens vier op het Museon. ,,Ik zit daarmee behoorlijk in de min, ja'', zegt hij lachend. In het begin werd de app nog dagelijks geraadpleegd en was er iedere keer een juichmomentje als de voorspelde opbrengst werd overtroffen. ,,En het leuke is dat er zelfs op een druilerige winterdag energie wordt opgewekt'', aldus Berry van 't Wel, eigenaar van acht panelen. ,,De technologie is dusdanig verbeterd dat je elke dag van het jaar zonne-energie genereert.''