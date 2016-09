DUWO wordt eigenaar van studentencomplex Vijverhof

Dat schrijft wethouder Joris Wijsmuller in een commissiebrief over de stand van zaken rondom de nieuwe woningwet en de studentenhuisvesting in de stad. Daarnaast is het studentencomplex aan de Harderwijkstraat door DUWO in gebruik genomen. Verder schrijft Wijsmuller dat tot 2018 bijna 2.500 studentenwoningen worden opgeleverd. Daarmee zou de gemeente ruim voldoen aan het voornemen om 400 woningen per jaar op te leveren