Bij restaurant Fish & Meat op de eerste verdieping van woon- werk- en winkelcomplex New Babylon - pal naast Den Haag Centraal - kun je tweëenhalf uur onbeperkt eten voor een vast bedrag. Chefs bereiden aan kookeilanden wereldgerechten onder het motto 'All you like to eat'. Volgens eigenaar Hu draait zijn zaak redelijk, maar het is niet genoeg om de huur te betalen. Hij loopt vijf maanden achter.



De openstaande rekening ligt zwaar op de maag bij Ico Lightyear Propco BV, de eigenaar van New Babylon. Die eiste gisteren in een kort geding voor de Haagse rechtbank betaling en anders ontruiming.



Restauranthouder Hu koos voor de tegenaanval. Hij zegt dat er sprake is van 'dwaling en bedrog' in New Babylon. ,,Het zou een goedlopend winkelcentrum worden met zeker 30.000 bezoekers per dag. En die zijn er niet. Er zitten nu nepwinkels in en het is vaak erg stil in het winkelcentrum." New Babylon opende in december 2013, na zes jaar van (ver)bouwen.



Vastgoedbedrijf Ico Lightyear voerde aan dat er geen garanties zijn gegeven aan huurders. ,,Bezoekersaantallen zijn het risico voor de huurder, tenzij het komt door een lek dak of zoiets", aldus de advocaat van het bedrijf. ,,We nemen afscheid van alle huurders die niet kunnen betalen. Er moet een streep worden getrokken."



Regeling

De eigenaar van New Babylon is eventueel bereid om met ondernemer Hu te praten over een regeling, waarbij de schuld deels wordt kwijtgescholden. Maar dan moet zijn bank meewerken. Die heeft recht op de inventaris van Fish & Meat, waarin Hu acht ton geïnvesteerd zou hebben. Dit wekte gisteren enige verbazing bij de rechter. ,,U neemt wel erg veel risico."



Hu maakte het gisteren nog wat complexer door met een ander voorstel te komen. Hij wil zijn bv voor een euro laten overnemen door een nieuwe exploitant van het restaurant. ,,Zodat het personeel en de leerlingen die stage lopen door kunnen gaan." De partijen kwamen er tijdens de zitting niet uit.



De rechter doet op 14 februari uitspraak.