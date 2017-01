E-sporter Andries Smit al na vijf dagen weg bij ADO

Volgens een betrokkene stapte Smit zelf op nadat hij bedreigingen ontving omdat op een van zijn sociale media nog een bericht zou staan over Ajax.



Smit werd vorige week nog door ADO op het schild gehesen als vertegenwoordiger van de Haagse club in de nieuwe virtuele competitie voor eredivisieclubs: de E-Divisie. Elk van de 18 clubs in de eredivisie speelt mee in deze gamecompetitie die maandag van start gaat.



Smit, een ervaren en gelauwerd gamer, werd uitgekozen na een selectiedag in het Kyocera Stadion waarbij hij onder meer het moest opnemen tegen andere gamers een FIFA.



Smits presentatiepagina op de ADO-website is inmiddels verwijderd en Mitchel Denkers wordt genoemd als vervanger van Smit.