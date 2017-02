Earth & Fire nog één keer samen op het podium

Platenmaatschappij Universal greep de gelegenheid aan om voorafgaand aan de show een tiendelige cd-box te presenteren met alle uitgebrachte liedjes en lp's van de band, inclusief solomateriaal van zangeres Jerney Kaagman.



De cd-box bevat alle negen albums van Earth & Fire in replica's van de originele hoezen. Behalve de negen albums bevat de doos een bonus-cd, waarop de singles zijn te vinden die nooit op langspeelplaat zijn verschenen, aangevuld met speciale singleversies en b-kantjes.



Tweelingbroers

De oud-leden van Earth & Fire - voorzover nog in leven - waren naar het theater gekomen. De reünie was op zich al zeldzaam, omdat de twee gezichtsbepalende musici van de band - de eeneïge tweelingbroers Gerard en Chris Koerts - al jaren in Frankrijk wonen. Zangeres Jerney Kaagman treedt nog zelden in de openbaarheid sinds bij haar de ziekte van Parkinson is ontdekt.



Profiterend van een 'goede dag' kon zij vanavond toch zelf aanwezig zijn. Met oud-bassisten Bert Ruiter - tevens partner van Jerney - en Hans Ziech werden warme herinneringen opgehaald. En als die in de vergetelheid waren geraakt, haalde zangeres Marieke Eelman ze boven water...



Jerney

Tijdens het concert swingde op de eerste rij Jerney Kaagman - die in juli van dit jaar 70 wordt - mee op oude hits. Met name op Storm and Thunder en Song for the Marching Children kon ze niet stil blijven zitten. Toen ze opstond en naar het publiek zwaaide, werd vanuit de zaal emotioneel gereageerd.



Ook de andere oud-muzikanten genoten gedurende de show intens van hoe de jonge generatie hun muziek vertolkte in een uitverkocht theater, vol oude bekenden in de zaal.