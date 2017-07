Echtpaar vindt nieuwe bewoner in eigen huis

Jeugd­korf­bal­trai­ner Marco K. moet weer voor rechter verschijnen

15:05 Hagenaar Marco K., de voormalige jeugdkorfbaltrainer die in 2013 is veroordeeld voor grooming lijkt opnieuw in de fout in zijn gegaan. Komende woensdag moet hij voor de rechter komen, omdat hij een 14-jarig meisje zou hebben 'geëxploiteerd en uitgebuit'.