Economie Haaglanden trekt steeds meer aan

In absolute aantallen zakte het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de arbeidsregio Haaglanden met 2.429, tot nu in totaal nog 15.420 inwoners die een werkloosheidsuitkering vroegen en kregen.



Dat is het goede nieuws. Minder goed nieuws is dat de regio Haaglanden, ook nu de economie behoorlijk begint aan te trekken, nog steeds achterloopt bij het landelijk gemiddelde. Want over heel Nederland genomen is het aantal nieuw verstrekte WW-uitkeringen in de eerste acht maanden van dit jaar zelfs met veertien procent afgenomen.



Opleving

In lijn met de opleving van de economie hebben werkgevers steeds meer moeite om personeel te vinden. In het tweede kwartaal van dit jaar stonden in de regio meer vacatures (plus dertien procent) open dan een jaar eerder in dezelfde periode.



Logisch ook is dat werkzoekenden die meer aanbod hebben, minder moeite hebben om weer werk te vinden. Vergeleken met vorig jaar is het aantal kortdurende werklozen in de WW (minder dan een half jaar zonder baan) met vijftien procent afgenomen.