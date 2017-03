Edith Stein College breekt wet met selectie leerlingen

De 12-jarige zoon van Erhan had zich vreselijk verheugd op het Edith Stein College. De populaire school in het sjieke deel van het Haagse centrum staat goed te boek en zijn vriendjes gaan er ook naartoe. Ontroostbaar was hij dan ook toen vorige week een brief op de deurmat plofte met de mededeling dat hij niet was toegelaten.



Voorrang

,,Dit hadden wij totaal niet verwacht, want de officiële inschrijfperiode liep nog een week'', zegt zijn vader, die niet met zijn achternaam in de krant wil ('mijn zoon moet nog ergens een plek krijgen'). De school bleek toen al te veel aanmeldingen te hebben. De afspraak is dat scholen eerst netjes wachten tot de inschrijftermijn over is en dan loten. Edith Stein selecteerde de aangemelde leerlingen echter alvast op basis van hun Cito-toetsgegevens. Leerlingen met de hoogste scores kregen voorrang.



,,Mijn zoon had een volwaardig mavo-advies, zonder onvoldoendes, maar kennelijk waren er sterkeren. Hij is doorverwezen naar het Diamant College, een zusterschool met een totaal ander profiel en in een andere wijk. Dat willen we helemaal niet! Als hij was uitgeloot, had ik er vrede mee gehad, maar nu is het niet eerlijk gegaan.''



Volgens Bovo Haaglanden, die toeziet op de overstap van achtstegroepers naar het voortgezet onderwijs, handelde de school niet volgens de wet. ,,Het basisschooladvies is leidend, scholen mogen niet kijken naar toetsgegevens'', zegt Bovo-bestuurder Peter Lamers. Bij te veel aanmeldingen mogen scholen wel voorrang geven, bijvoorbeeld als er al een broer of zus op school zit. Met de groep die overblijft wordt er geloot.



Fout

Edith Stein heeft haar fout inmiddels erkend. ,,Na een melding van een ouder hebben we meteen actie ondernomen'', zegt bestuurder Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs, de koepel waar de school onder valt. Volgens hem had de nieuwe rector de fout niet in de gaten.



De tientallen gedupeerde leerlingen hebben een excuusbrief gehad. ,,Ze waren teleurgesteld, maar de meesten hebben al een andere school gevonden of zijn blij met het Diamant College.'' De rest moet de spannende loting afwachten die nu alsnog plaatsvindt.