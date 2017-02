Een ambassadeur van de EHBO met passie

Als Scheveningse huisarts raakte Bert Peereboom (2 november 1927-15 januari 2017) gefascineerd door de techniek van hartmassage en mond-op-mondbe­ademing. Het levensreddend handelen bij een hartstilstand mocht niet voorbehouden blijven aan artsen en verpleegkundigen, vond dokter Peere­boom die voorzitter van de EHBO vereniging Zuid-Holland was. Hordes vrijwilligers leidde hij op om Nederland veiliger te maken. De voorlichting over reanimatie, het les geven in eerstehulptechnieken en het examineren van nieuw opgeleide EHBO'ers deed hij met passie. Over de geschiedenis van de noodhulp bij rampen in Nederland schreef hij een lijvig werk.



Dokter Peereboom was de zoon van een Haagse legerofficier, die tijdens de krijgsgevangenschap in Duitsland aan een hartafwijking overleed. Na zijn eindexamen aan het Haganum ging hij geneeskunde in Leiden studeren. Tijdens de boeiende corporale studententijd kwam hij ook het meisje van zijn dromen tegen. Kyrie was de dochter van een Scheveningse huisarts. Ze studeerde tegen de wil van haar vader medicijnen en moest daarom haar studie zelf bekostigen. Ze verkocht daartoe encyclopedieën, onder andere aan de patiënten van haar vader.



Dokter Peereboom trouwde en kwam in de praktijk van zijn schoonvader. Het was een gelukkige tijd, waarin hij na een paar jaar een eigen praktijk aan de Willem de Zwijgerlaan kon beginnen.



Adopteren

In zijn vrijetijd speelde hij voetbal bij HVV en tenniste hij graag bij de Bataaf en Berg & Dal. Naast hun huisdieren, die ze kregen van dankbare patiënten (twee siamese katten, een chowchow en een koppel ganzen), wilden ze graag hun gezin uitbreiden. Ze hoorden van de mogelijkheid om een baby uit een Schevenings tehuis voor ongehuwde moeders te adopteren. Uit een rij met wiegjes kozen ze een zoon.



Dokter Peerebooms echtgenote verlegde haar specialisatie gynaecologie naar dermatologie vanwege de meer gezinsvriendelijke werktijden. Het proces naar een tweede adoptie werd afgebroken, toen dokter Peere­boom onverwacht een hartstilstand kreeg die hij ternauwernood overleefde. Het bijna fatale infarct, er zouden er later nog meerdere volgen, zorgde ervoor dat hij zijn praktijk moest opgeven. Hij ging werken als keuringsarts en kwam in dienst van de gemeentelijke gezondheidszorg. In deze jaren ontstond zijn grote passie voor EHBO.



Als alerte omstander bij ongevallen op straat heeft hij levens gered en eenmaal hielp dokter Peereboom op tien kilometer hoogte in een vliegtuig een baby ter wereld. Hoewel hij geen praktijk en patiënten meer had, bleef hij een dokter in hart en nieren met een neus voor mensen in nood. Een familie die door brand dakloos was geworden kreeg meteen de sleutels van zijn tweede huis. Als hij iemand kon helpen dan deed hij dat. In zijn vrijetijd bouwde hij thuis aan een modeltreinbaan en maakte hij lange zeiltochten met zijn familie. Zelfs op hoge leeftijd (de dokter liep al achter een rollator) maakte hij met zijn vrouw lange tochten over zee. Ze overleefden samen een motoruitval en een gebroken mast. Terwijl zijn zoon zich weleens zorgen maakte om de avonturen van zijn vader was dokter Peereboom zelf altijd laconiek.



Dokter Peereboom, trotse grootvader van twee kleindochters en gepassioneerd ambassadeur van de EHBO, overleed op 89-jarige leeftijd.