Een conservatieve en praktische staatssecretaris

Koning hield ook van lekker eten. Als vrijgezel met een overvolle agenda had hij geen tijd om te koken. Vanuit het ministerie reed hij daarom steevast rond zessen naar vrienden waar hij, immer onaangekondigd maar altijd welkom, eerst een borrel kreeg voordat hij, in zijn handen wrijvend, vroeg wat er op het menu stond.



Ondanks zijn deftige manier van doen was hij voor de kinderen van de families waar hij aan tafel schoof benaderbaar. Toen een van hen zich in de nesten had gewerkt en Koning daarvan hoorde reed hij bij nacht en ontij naar België, stelde geen vragen en velde geen oordeel, maar reed de schuldbewuste tiener weer veilig naar huis. Over de episode werd met geen woord meer gerept.



Belastingtelefoon

Koning was praktisch. Toen zijn tweeverdienerswet, die in 1983 een gelijke fiscale behandeling van mannen en vrouwen mogelijk maakte door aanpassingen zo ondoorzichtig was geworden, riep hij de Belastingtelefoon in het leven.



Op het moment dat er in de jaren 80 brand uit brak in het gebouw van het ministerie van Financiën was Onno Ruding er minister. ,,Koning rende niet met de belangrijkste dossiers naar buiten maar met een schilderij van Pieter Bruegel'', herinnert Ruding­ zich.



Privésecretaresse

Na zijn pensioneren als president van de Rekenkamer nam Koning een privésecretaresse in dienst. Het bleek geen overbodige luxe. Alleen al het beantwoorden van de post die betrekking had op de vele nevenfuncties die hij nog vervulde was een dagtaak.



Koning zag zijn commissariaten niet als werk. Hij genoot van de recepties die ermee gepaard gingen. De vergoeding die hier bij sommige functies tegenover stond interesseerde hem niet. Hij gaf graag wat weg. Volgens Quote was hij de grootste filantroop van Nederland.



Na een periode van afnemende gezondheid stierf Koning in het Haagse Mr. Visserhuis op 83-jarige leeftijd.