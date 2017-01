Een centraal gelegen woonboerderij

De woonboerderij werd door de vorige eigenaar omgedoopt van Rozenhof naar Satisfaction. Omdat Sandra en Bram ook Rolling Stones-fans zijn, lieten ze het naambordje met de herkenbare uitgestoken tong hangen. ,,Maar aan de achterkant staat nog steeds Rozenhof'', zegt Sandra, om eventuele niet-Stones-fans gerust te stellen. ,,Dus het bordje kan gewoon weer omgedraaid worden.''



De muzieksmaak van de vorige bewoner kwam dus overeen met die van Sandra en Bram, de smaak qua interieur totaal niet. ,,Het hele huis was in een soort protserige jaren 70-stijl. Alles was gedateerd en de badkamer hopeloos verouderd.'' Er moest dus heel veel gebeuren, aldus Sandra. ,,We hebben de boerderij stukje bij beetje weer opgebouwd, in ere hersteld. We zijn begonnen in 2000, toen we het kochten en sindsdien zijn we eigenlijk bezig gebleven. En dat met het motto: beter één keer goed, dan een paar keer half. Er is bouwkundig het nodige gebeurd, waardoor alles weer staat als een huis. En we hebben het rieten dak vervangen, met hulp van Monumentenzorg.''



Gemakken

Daarnaast werd de woonboerderij voorzien van alle hedendaagse gemakken. Centrale verwarming, vloerverwarming en een prachtige houtkachel met bijbehorende schouw uit hetzelfde jaar als het huis. ,,Maar ook alle kozijnen zijn van hardhout en al het stucwerk is ook gedaan.''



Bram en Sandra woonden eerst in Den Haag. Maar ze wilden graag vrijstaand wonen, het liefst op een woonboerderij. In Den Haag was zoiets - voor hun budget - niet te vinden. Temeer omdat Bram een bedrijfsruimte nodig had voor zijn motorfietsenzaak. ,,Toen we kwamen kijken, was het meteen liefde op het eerste gezicht. De ligging is perfect, aan het water en de autoluwe Voorweg. Je bent zo in het groen - wij gingen altijd wandelen met de hond - maar ook bij de winkels van de Dorpsstraat en het Stadshart. Maar met de auto of Randstadrail ben je ook binnen 20 minuten in Den Haag. Daarnaast zijn scholen en faciliteiten als bijvoorbeeld SnowWorld vlakbij.''



Via een eigen bruggetje over het water kom je bij de woonboerderij. Er is op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid. Door de achtertuin kom je bij het huis. Aan de rechterzijde is de bedrijfsruimte/garage. Hier is 82 m2 vloeroppervlakte beneden en 35 m2 vloeroppervlakte op de bergvliering.