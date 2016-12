Eén dader van mishandeling Beeklaan aangehouden

De eerste verdachte blijkt al twee weken geleden op de Paul Krugerlaan te zijn aangehouden. Het gaat om een 30-jarige, Oost-Europese man zonder een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.



Hij wordt verdacht van een zware mishandeling op de Beeklaan op zondag 9 oktober. Twee Hagenaars van 35 en 36 jaar werden die ochtend rond 03.00 uur dusdanig mishandeld door twee mannen dat ze naar het ziekenhuis vervoerd moesten worden. Een van de slachtoffers moest zelfs gereanimeerd worden door een omstander.



Bewakingsbeeld

De tweede dader is ook Oost-Europees, vermoedelijk Pools, denkt de politie. Om hem te pakken te krijgen, roept de politie opnieuw de hulp van getuigen in. Mogelijk herkennen mensen hem op het bewakingsbeeld dat de politie vandaag van hem verspreidt. De Haagse recherche is te bereiken via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.