Een dankbaar huis om in te wonen

Gorelli, van origine Italiaanse, kocht het huis in mei 2005. Zeven jaar eerder was ze naar Den Haag verhuisd omdat ze per se wilde dat haar dochter Vittoria naar de International School of The Hague zou gaan. ,,In de 33 jaar die ik in Nederland ben, heb ik veel huizen in heel wat steden mij 'eigen' gemaakt. Ik hou ervan om bijzondere huizen naar mijn smaak te transformeren, zonder te veel inbreuk te doen op de oorspronkelijke waarde." Het waren fijne jaren aan het Huijgenspark. Het is voor Gorelli, die zweert bij fiets en trein, de ideale locatie, zo vlakbij station HS. En daarnaast houdt ze van de reuring van downtown Den Haag. En dan is er natuurlijk het Huijgenspark, de grootste en leukste voortuin van de stad. ,,Het is een heerlijke plek om te zitten, wij hebben als buurt ook tafels, stoelen en ligstoelen neergezet. Zo voelt iedereen zich welkom. En er zijn allerlei culturele en groene initiatieven, waarvan Carnivale, het Springkussenfestival en Haagse Oogst wel de bekendste zijn." Het huis zelf is ook vrij uniek. De meeste omringende panden zijn gesplitst, een heel huis is hier dus iets bijzonder. Gorelli werkte altijd vanuit huis, ze geeft cursussen teambuilding waar ze onder meer kookt met de deelnemers. ,,Ik hou van essentie en ambacht, daarom heb ik geprobeerd om hier een rauwe, loft-achtige sfeer te creëren. Dat is ook de boodschap die ik in mijn teambuilding wil overbrengen: uit eenvoud komen de meest indrukwekkende relaties tussen mensen en combinaties tussen ingrediënten tot stand." En die boodschap komt over bij het betreden van het huis. Door het hele huis ligt bijvoorbeeld geen vloer, Gorelli vond de ondervloer volstaan. ,,Mensen beschrijven dit huis als on-Nederlands. Daar zit wel iets in. Het heeft een uitstraling van een huis op het platteland in Zuid-Europa."

Keuken

De benedenverdieping bestaat uit één grote ruimte, die je als woonkamer zou kunnen betitelen. Gorelli gebruikte hem vooral als werkruimte. Aan het einde van de ruimte vinden we de keuken, die uitkijkt op een kleine binnenplaats. Achter de keuken is nog een wc en een opbergkast. Via de eveneens onbehandelde trap kom je op de eerste verdieping.



De overloop biedt toegang tot een grote slaapkamer aan de voorzijde, een kleine slaapkamer die nu als inloopkast dient en een zeer ruime badkamer. Een charmante trap in het midden van de verdieping voert naar de minstens net zo charmante zolderetage. Deze is zeer ruim en heeft het nodige karakter dankzij de authentieke houten balken. Vanuit hier is een dakterras te bereiken, maar die werd weinig gebruikt. ,,Met het Huijgenspark voor de deur, ga je hier niet zo snel zitten. Ik heb overwogen om er een extra kamer van te maken. Dat kan makkelijk, de buren hebben het vorig jaar ook gedaan. En hetzelfde zou je kunnen overwegen met het plaatsje op de begane grond. Dit huis heeft de nodige potentie."



Maar in feite heeft Gorelli het allemaal niet meer nodig. Haar dochter Vittoria is de deur uit en Gorelli wil in de toekomst meer op locatie gaan werken in plaats van in huis. En dus is het huis te groot voor haar. ,,Het liefst wil ik een tiny house, veel heb ik niet nodig." Ze zou het leuk vinden in de buurt te blijven, waar ze zo bij betrokken is. Maar ze is ook in andere buurten op zoek naar haar nieuwe droomhuis. ,,Wat mij betreft is Den Haag een kleine stad en daarom zal het contact met deze buurt in stand blijven."



En dus vertrekt Gorelli met een positief gevoel. ,,Het is een hoofdstuk dat goed is om af te sluiten. Ik heb ooit van mijn wijze oma geleerd, dat je je nooit moet hechten aan een huis. Dat je moet kunnen loslaten. Wat blijft, zijn de positieve herinneringen en de dankbaarheid dat ik hier mocht wonen."