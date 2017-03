Een derde van zebra's niet in orde

Van de door DTV Consultants bekeken zebra's bleken er 45 helemaal prima en kregen er 40 het predicaat 'in orde, maar onderhoud is nodig'. In dat laatste geval is bijvoorbeeld de witte verf van de zebra deels weggesleten of ontbreekt het bekende vierkante blauwe bord met het overstekende mannetje.



Het Brabantse bedrijf ging aan de slag met de zebrapaden in Escamp na een verzoek vanuit een raadscommissie in september vorig jaar.



Volgens Hans Godefrooij van DTV Consultants moet een zebrapad uiteraard goed zichtbaar zijn. De belijningen moeten in orde zijn en functionerende verlichting bij de oversteekplaats is ook zeer gewenst. Maar het belangrijkste is volgens hem dat de naderingssnelheid van de auto's niet te hoog is.



Plateau

,,Als een zebra bij een rotonde ligt dan zorgt die rotonde er al voor dat bestuurders hun voet van het gas halen'', legt hij uit. ,,Maar bij een brede, rechte weg met lekker asfalt moet je meer doen dan alleen wat witte strepen op het wegdek zetten. Dan is het logisch om de oversteekplek op een plateau te maken, want zo haal je snelheid uit het gemotoriseerde verkeer.''



Na het ontvangen van de rapportage zijn de Haagse wegbeheerders aan de slag gegaan. Daar waar bebording ontbrak is die inmiddels geplaatst. Op dit moment wordt bijvoorbeeld aan de zebrapaden bij de kruising Maartensdijk­laan/ Meppelweg gewerkt.



In het tweede en derde kwartaal van dit jaar rukken schilders uit om op plekken waar de zebrastrepen zijn versleten de boel bij te werken. Bovendien wordt het zicht bij een aantal oversteken verbeterd. Zo zal bij het zebrapad op de Melis Stokelaan ter hoogte van het revalidatiecentrum binnenkort de parkeerstrook worden ingekort om het zicht te verbeteren van de voetgangers op de auto's en andersom. Locaties met onvoldoende of ontbrekende verlichting worden later dit jaar aangepakt, zo laat een zegsman van de gemeente weten.



Bij enkele zebra's is het nodig de rijbanen te versmallen om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Dat vraagt nog wat gepuzzel van de gemeente, want het is kostbaar en heeft nogal wat consequenties voor het verkeer in zo'n straat. De gemeente bekijkt verder de mogelijkheden om ook in andere stadsdelen zo'n 'zebra-scan' uit te voeren.



Reageren? hc.lezers@ad.nl