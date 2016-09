Een eeuw leven met 'de vloek'

Arrogantie

Scholten: ,,Want wat was een haven voor wie hier toen woonde? Dat was een gat in de duinen. Veel mensen vonden dat hartstikke eng. Generaties lang hebben ze niet beter geweten dan dat je je moest beschermen tegen de zee. De straf van God zou enorm zijn, zoveel was zeker. Dus werd elke tegenslag in het vissersdorp vanaf dat moment in verband gebracht met 'de vloek' die het onvermijdelijke gevolg zou zijn van de arrogantie van mensen die het gewaagd hadden om met de zee te spotten.''



Scheveningers hebben door de jaren heen dikwijls het gevoel gehad dat ze door de gemeente Den Haag als tweederangs burgers werden behandeld. En nog steeds zijn ze door de bank genomen allergisch tegen beslissingen die verderop in de hofstad over hun hoofden heen genomen dreigen te worden.



Scholten noemt als recent voorbeeld het plan van City Marketing om Scheveningen in het buitenland aan te prijzen als 'The Hague Beach'. ,,Daar moet je hier niet mee aankomen. Vanuit het gevoel: je kunt ons niet van alles aanpraten. Dat soort sentimenten maken we in ons stuk duidelijk zichtbaar en voelbaar.''



Cabaretier Sjaak Bral - behalve tekstschrijver ook in de voorstelling te zien als de verteller die de scènes duidt en met elkaar verbindt - trekt die vertelling door in een bijna rechte lijn naar het heden. Meer precies: naar De Vloek, het kraakpand dat ooit naar de kleine wijk aan de kust was vernoemd en dat vandaag precies een jaar geleden op last van de gemeente is ontmanteld.



Veronderstelling

Zoals De Vloek de naam had een 'links bolwerk' te zijn, lijkt het op voorhand een niet erg gewaagde veronderstelling dat de makers zich vooral verwant voelen met de personages die in het stuk voor de meest kwetsbare medebewoners binnen hun hechte gemeenschap opkomen. Maar wringt daar niet ergens iets? Want waar het tot voor kort linkse partijen waren die in Scheveningen de meeste stemmen kregen, hebben verhoudingsgewijs veel dorpelingen zich de laatste jaren bekeerd tot het onversneden PVV-geluid van Geert Wilders.



Kees Scholten grijnst: ,,Ja, tegenwoordig zijn die Scheveningers natuurlijk hartstikke rechts. Dan rijst de vraag wat solidariteit nu nog betekent. Want ook vanuit rechtse hoek kun je ergens voor strijden.'' Bral op zijn beurt: ,,De bordjes zijn verhangen, dat is waar. Maar ik geloof er niks van dat ze hier nu allemaal PVV stemmen omdat ze ineens zo rechts zijn geworden. Het zijn proteststemmen van mensen die de gevestigde orde even flink tegen de schenen willen schoppen.''