Een Haagse wereldreiziger: Altijd heimwee

Flitscamera's

,,Altijd als ik land op Schiphol zie ik het groen en de koeien, en als ik dan die twee flitscamera's bij Wassenaar voorbij ben, kom ik mijn Den Haag binnen. Ik hou van deze stad. Ik ben ook graag in Amsterdam en Rotterdam, echt fantastische steden, net als Berlijn en Barcelona, maar het mooiste daar is toch die laatste trein naar Den Haag."



,,Wat mij hier zo trekt? De zee, de duinen, ons bootje in die Scheveningse Haven, mijn club Quick, noem maar op, eigenlijk kan ik geen dag zonder."

Hoewel hij op zakelijk gebied de nodige bijzondere dingen deed, is Frans van Steenis bij het grote publiek toch het bekendst als directeur van een voormalige hoofdsponsor van ADO, toen FC Den Haag geheten. Hotelplan was in de jaren 80 de eerste bedrijfsnaam op het shirt van de Haagse profclub.



Van Steenis beleefde woelige tijden in het Zuiderpark. Na hevige supportersrellen tijdens een, uiteindelijk gestaakte, wedstrijd tegen Ajax in 1987 voelde hij zich genoodzaakt zich terug te trekken als shirtsponsor. ,,Ik kon als keurig Zwitsers bedrijf niet anders", zegt Van Steenis 30 jaar later. ,,Gelukkig stond er snel een andere sponsor klaar. Dat vond ik heel belangrijk.''



Heeft hij achteraf spijt van de sponsordeal met de voetbalclub? ,,Nee!", reageert Van Steenis beslist. ,,Die sponsoring heeft Hotelplan op de kaart gezet.''



Hij had destijds zelfs persoonlijk last van ontevreden supporters, kreeg onder meer een steen door de voorruit van zijn auto. ,,Dat was niet leuk, maar ik heb me er niet door laten beïnvloeden. Tegenslagen glijden als water van mijn schouders af. Mijn omgeving verbaast zich daar nog altijd over. Ik haal er zelfs energie uit. Je moet ook wel, kijk eens hoeveel raggelingen een mens in zijn leven krijgt. Mijn zakelijke verhaal is ook echt niet één grote successtory."



Met gepaste trots vertelt Frans van Steenis over een recent voorval tijdens zijn eigen sportbelevenissen. ,,Ik beklom op de fiets de Stelvio in Italië, de hoogste pas van Europa, 2.800 meter. Ging het in de negentiende van de 21 bochten ineens niet meer. Ik heb echt vijf minuten over de vangrail gehangen. Maar ondanks die tegenslag wist ik uiteindelijk toch de top te bereiken en werd ik 's avonds bij de burgemeester van het stadje daar, Bormio, geroepen. Ik kreeg een medaille van hem omdat ik de oudste wielrenner was die die berg had bedwongen."



Trouwens, ADO beleeft nu wéér zware tijden. ,,Natuurlijk gaat me dat aan het hart", zegt Van Steenis. ,,Ik kom er nog steeds graag. Het is te gek voor woorden dat een stad als Den Haag, waar het wemelt van de amateurvoetballers, niet in staat is om zonder zorgen een eredivisieclub op de been te houden.''



,,Het heeft dus, zoals nu blijkt, zeker niet alleen met de reputatie van de supporters te maken, want die houden zich al jaren rustig. Veel mensen hebben hun tanden al op ADO stukgebeten, zoals Wim Deetman, in mijn ogen een van de beste bestuurders van Nederland."



Van Steenis zegt ook geen pasklare oplossing voor de problemen te hebben. ,,Het zou wel heel arrogant zijn als ik de indruk zou wekken dat ik het allemaal wel weet. Het is gewoon te hopen dat er mensen opstaan met hart voor ADO die bereid zijn er geld in te stoppen zonder daar direct iets voor terug te willen. Zoals bij Feyenoord is gebeurd. Daar is een aantal mannen naar voren gestapt die niet zonodig met hun namen in de krant hoeven."