Een hele avond lang shop 'till you drop

Aangemoedigd

Vanavond is het weer zover. Van vijf uur 's middags tot middernacht zijn winkels in de Haagse binnenstad geopend en wordt het publiek aangemoedigd op koopjesjacht te gaan. Zo is het bepaald niet verboden om ergens wat langer te blijven hangen. Ondernemers ontvangen hun klanten de hele avond met een hapje en een drankje, met op de achtergrond een muziekje.



Het klinkt zo simpel, maar dat is het niet, verduidelijkt Angelique Werner namens de organiserende stichting Marketing Haagse Binnenstad: ,,Je moet ondernemers hebben die bereid zijn om meer te doen dan alleen de winkel een paar uur langer open te houden. In Den Haag hebben we zulke winkeliers. Dat komt niet in de laatste plaats omdat we hier in het centrum heel goed georganiseerd zijn.''



Het fenomeen ShoppingNight is de afgelopen jaren volgens Werner dan ook 'vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard'. Soortgelijke initiatieven in onder andere Rotterdam, Haarlem en Alkmaar halen het niet bij wat er in Den Haag gebeurt: ,,In het begin waren ook wij trouwens vooral gericht op het winkelen, maar al snel kwamen we op het idee van een veel bredere opzet. Het draait bij ons behalve om winkelen ook om horeca en cultuur.''