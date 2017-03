'Een hotel met een menukaart in braille'

Namens wie behartigt Voorall, uw organisatie, de belangen?

,,Wij vertegenwoordigen 100.000 Hagenaars. Denk aan rolstoelgebruikers, blinden, verstandelijk beperkten en ouderen die zorgafhankelijk zijn.''



Groepen mensen met heel verschillende noden dus.

,,Het gebeurt soms dat een pleidooi voor rolstoelgebruikers leidt tot nadeel bij blinden. Maar we proberen dat te voorkomen door zo divers mogelijke testteams op pad te sturen.''



Wat hebben ze onderzocht?

,,We hebben ons beperkt tot vijf basisvoorzieningen. Zoals: is de entree drempelvrij? Wordt een hulphond toegelaten? Is er een invalidentoilet?''



Zo'n speciaal toilet is niet in elk café mogelijk.

,,Nee. Maar als je dan toch gaat verbouwen, moet het vanzelfsprekend worden dat je erbij stilstaat. Bovendien heeft de gemeente een toegankelijkheidsfonds, waar restaurant 25.000 euro subsidie kunnen aanvragen.''



Dus aan het stadsbestuur ligt het niet.

,,De gemeente verdient een pluim. De stadsdeelkantoren in Den Haag hebben hun zaakjes allemaal grotendeels op orde.''



Uw taak zit erop?

,,Nog lang niet! Bij veel bioscopen bijvoorbeeld is nog een hele wereld te winnen. Maar het is waar: daar staat veel goeds tegenover. We hebben de tien beste instellingen en bedrijven genomineerd voor een prijs waaraan een geldbedrag van 7.500 euro is verbonden. Die winnaar maken we vrijdag bekend in het Hilton Hotel. Een hotel trouwens met een menukaart ook in braille.''