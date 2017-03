Een immer reizende maatschappelijk werkster

Henny van der Staal (16 mei 1916-1 maart 2017) werd een eeuw geleden geboren in hartje Den Haag. Haar vader had een sigarenzaak in de Vlamingstraat. De zaak zit er nog steeds, maar het accent ligt tegenwoordig meer op souvenirs. Henny was de belhamel van de vier kinderen. Ze ging met haar zus in het Bezuidenhout in de Paulinastraat naar school omdat, volgens de huisarts, een dagelijkse wandeling langs het Haagse Bos de binnenstadkinderen goed zou doen. Henny was sportief. Ze beklom gletsjers in Zwitserland, speelde hockey en tennis, zeilde en had kijk op voetbal, waardoor haar vader haar graag mee nam naar ADO. Henny groeide op tot een zelfbewuste jonge vrouw die na de oorlog samen met een vriendin op de scooter naar Zuid-Frankrijk ging, zonder helm en in een rok met pumps.



Henny's eerste baan was bij de Crisis-Zuivelcentrale. Destijds een nieuw overheidsorgaan, dat werd opgericht om de zuivelboeren te kunnen helpen. Na de oorlog ging Henny aan de slag bij het ministerie van Landbouw en Visserij, waar ze in de jaren vijftig een splinternieuw beroep kreeg. De functie was afkomstig uit de Verenigde Staten en zou in Nederland een grote vlucht nemen, voorspelde de directie. Henny werd de allereerste, en geruime tijd, enige maatschappelijk werkster in dienst van het ministerie. 'Iedere landbouwmedewerker, waar ook in het land, kan zich voortaan met zijn problemen rechtstreeks tot de maatschappelijk werkster wenden. Toestemming, van wie dan ook, is daarvoor niet nodig', was de tekst waarmee Henny in haar nieuwe functie aan haar collega's werd voorgesteld.