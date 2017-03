Een leven bepaald door sterke vrouwen

Vele opdrachten volgden, onder meer als vaste presentator bij jongerendebatten met toenmalig onderwijswethouder Sander Dekker. Ze leidt daarnaast graag bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties in de Haagse regio over gevoelige thema's als homoseksualiteit, de positie van de vrouw en vluchtelingen.



Kwetsbaar

,,Mijn sterke punt is dat ik mezelf kwetsbaar durf op te stellen. Zo'n vluchtelingendebat begin ik met 'hoi ik ben Leila en ik ben zelf ook een vluchteling.' Dan kijkt iedereen me aan van 'jíj!? Met je blonde haren en je groene ogen? Zo confronteer ik mensen meteen met hun eigen, soms onbewuste vooroordelen. Het ijs is dan ook meteen gebroken.'' Zelf moet ze hard lachen om de termen allochtoon en autochtoon. ,,Mijn vriend is geadopteerd uit India en hier in een oer-Hollands gezin opgegroeid. Omdat hij donkeris, denken mensen toch vaak dat hij de allochtoon is, en niet ik. What you see is never what you get, zeg ik dan gekscherend.'' Ze vindt het belangrijk dat mensen niet meteen conclusies trekken, maar zelf leren nadenken.



Vijanden

,,Zo heb ik dat ook altijd van mijn ouders geleerd. In de oorlog waren onze buren en vrienden van de ene op de andere dag vijanden, alleen omdat het Serviërs waren. Mijn familie ging daar gelukkig niet in mee, die wilde uitgaan van het goede van de mens. We hebben nota bene maanden ondergedoken gezeten bij Servische vrienden in Belgrado. Zij hebben ons met gevaar voor eigen leven geholpen. Ondanks de verschrikkelijke dingen die ik heb gezien en meegemaakt, kan ik dus niet zeggen dat ik alle Serviërs haat. Het zou niet eerlijk zijn ten opzichte van al die goede mensen die ik ken en heb gekend.''



Soms vragen mensen of ze nog teruggaat naar haar oude woonplaats, die tegenwoordig tot de Servische republiek behoort. ,,Dan vraag ik of zij zelf soms overwegen om terug naar hun roots in Friesland of Groningen te gaan. Dan kijken ze me vragend aan. Maar zo zie ik het, waarom zou ik teruggaan, terwijl ik hier een mooi leven heb opgebouwd met mijn vriend en kind? Ik kan niet eens meer vloeiend Bosnisch spreken, Nederland is mijn thuis.''



Ze houdt van dit land, al is ook hier niet alles perfect, bijvoorbeeld de positie van de vrouw. ,,Ze verdienen nog steeds minder dan mannen op dezelfde posities en zitten vaak nog vast in de traditionele rol van moeder, die alle zorgtaken op zich neemt. Ik trapte zelf ook bijna in die val toen we India kregen. Maar Rudo trapte op de handrem en zei: 'Geef mij ook de ruimte om dingen te regelen!' Dankzij hem kan ik én een bloeiende carrière hebben én een goede moeder zijn.''



Ondanks haar staat van dienst wordt ze nog geregeld door mannen met 'meisje' aangesproken op haar werk. ,,Misschien komt het ook omdat ik erjong uit zie. Een politicus vroeg me onlangs vlak voor een debat of ik de stagiaire was. Ehh, nee meneer, ik ben de debatleider. Je zag hem schrikken. Ach, weet je, hij kon ook niet weten dat ik al net zo veel heb meegemaakt als een oma van 80. Ik word liever onderschat dan overschat. Dan kan ik iedereen nog verrassen.''