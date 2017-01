Een lijst met 45.000 eisen

Het bevlogen appel dat burgemeester Jozias van Aartsen vlak voor de jaarwisseling op de coalitiepartijen deed, lijkt weinig uitgehaald te hebben. Waarom meteen zo kritisch bij een beetje tegenwind, luidde vrij vertaald de verontwaardiging bij de burgemeester - gepassioneerd pleitbezorger van het nieuwe cultuurgebouw aan het Spui. ,,Het is meteen: 'oh, het gaat niet goed, het zal wel duurder worden'. Zij zijn vóórstanders van het cultuurcomplex. Waarom zeggen ze niet: wij willen dit, dus gaan we dit doen. For better or for worse (...) Durf standvastig te zijn!'' Het komt echt goed met het megaproject, herhaalde Van Aartsen nog maar eens in een interview met deze krant . Zijn collegecollega, HSP-wethouder Joris Wijsmuller, heeft een vergelijkbaar vrolijke boodschap. De oplevering is met 2020 dan wel een jaar vertraagd; Den Haag krijgt er een mooier gebouw voor terug. En voor hetzelfde bedrag, belooft Wijsmuller. Dus maximaal 177 miljoen euro. Toch blijken de critici, van PVV tot D66, van Groep de Mos tot CU/SGP, allesbehalve gerustgesteld. Morgen praat de raadscommissie over de vertraging, donderdag komt de voltallige raad speciaal bijeen voor een spoedzitting. De verschillende kwesties op een rij.

Discussie met de bouwers

De bouwvergunning is inmiddels verleend, maar toch lopen er nog 'enkele discussies' tussen de gemeente en bouwers. Het gesteggel gaat onder meer over geld. Over welk bedrag precies wilde Wijsmuller niet kwijt, maar, zo benadrukte de wethouder: het is eigenlijk niet meer dan logisch dat er onenigheid is over een 'complex gebouw' als het nieuwe Haagse cultuurcentrum: ,,Het gaat hier over een ontwerp met 45.000 specificaties.''



Een speciale adviesraad buigt zich nu over de geschillen, uiterlijk deze zomer moet de twist uit de wereld zijn. Pas dan kan ook de definitieve financiële balans worden opgemaakt en kan de bouw echt beginnen. Ondanks de discussie kan in februari alvast begonnen worden met de bouwvoorbereidingen. Dit tot verbazing van partijen in de raad. ,,De gemeente heeft een vergunning afgegeven maar er is nog onduidelijkheid over zowel de kosten als de kwaliteit'', zegt VVD-raadslid Frans de Graaf (coalitie).



Oppositiepartij PVV komt hoogstwaarschijnlijk met een motie van wantrouwen tegen Wijsmuller. Volgens raadslid Daniëlle de Winter maakt de wethouder er 'een puinhoop' van. ,,We moeten als gemeenteraad zo hard trekken om een paar kruimels informatie te krijgen. We hebben helemaal geen vertrouwen meer in de wethouder op dit dossier.''



Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar wil ook dat Wijsmuller opstapt. ,,Het is een gotspe dat deze man nog als wethouder met dit dossier bezig is.'' Dubbelaar verwijst naar een 'zwartboek' over aanbestedingsfraude bij het project. ,,Er moet onafhankelijk onderzoek komen naar de hele gang van zaken.''



De klacht over het beperkt informeren van de politiek leeft breder. Coalitiepartij CDA wil voortaan beter geïnformeerd worden over het megaproject, liefst zoals dat gebeurt bij het grote verkeersproject Rotterdamsebaan, de nieuwe weg tussen het knooppunt Ypenburg en de centrumring. De VVD wil 'meer garanties' van de wethouder over kosten en kwaliteit.