Een man over mode voor mannen

Het is een typische mannenuitdrukking op de website Indepaskamer van de Hagenaar: 'Tot een paar jaar terug wist ik niet eens wat mode was'. Alleen zijn 'soort' kan zich zo'n opmerking permitteren. Vrouwen kwalificeren zich meteen als een soort onbenul, of eentje uit de categorie die zich zogenaamd 'niets van mode aantrekt' (maar waarom pakken ze dan toch die ene trui en niet die andere uit het rek?). Maar een paar maanden Australië bracht in 2006 een andere Steven van Dorp terug naar Nederland. Eentje die om kleding was gaan geven en precies wist waar wat te halen viel.



Na een klein zetje van een vrouwelijke fashionblogger, schrijft hij sindsdien over mannenmode. Op Instagram heeft hij een dikke duizend volgers. In vergelijking met de bekende bloggers van het andere geslacht een aantal dat nauwelijks iets voorstelt. ,,Maar omdat er zo weinig mannen zijn die dit doen, is de invloed van mannelijke bloggers veel groter. De mensen die je volgen zijn echt geïnteresseerd'', weet de Hagenaar. De gratis producten die hij krijgt toegestuurd van fabrikanten, ondersteunen dat.



Shoppingroute

Nu heeft Van Dorp een nieuwe dimensie toegevoegd aan het bloggen. In opdracht van Stichting Marketing Haagse Binnenstad heeft hij voor Den Haag een speciale vader-zoon shoppingroute gemaakt. Vanaf vandaag liggen de folders met de routebeschrijving in de winkels en is deze ook op te halen bij de VVV. ,,Met mijn vader zoek ik regelmatig een leuke stad uit en gaan we op ontdekkingstocht. Naar leuke modewinkels of restaurantjes. Daar beleven we allebei heel veel plezier aan. Een van de mooiste steden waar dit kan, is gewoon mijn eigen stad, Den Haag.''