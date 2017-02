Een marathon klimmen, glijden, plonsen en waden

De vochtige, tropische warmte in het Tikibad in Duinrell slaat tegen de ramen. In het water bij de groene en de blauwe glijbaan staan 22 'marathonglijders' te popelen tot Maarten van der Weijden het startschot geeft. De zwemkampioen heeft de glijbanen net zelf even uitgeprobeerd en vindt ze eigenlijk helemaal 'niet zulke rustige familie-glijbanen'. ,,Je botst nogal eens tegen de wanden.''



Botsen

En dat dan 400 keer om de marathonafstand van 42.195 meter te halen. Elke minuut één keer de glijbaan af. Maar wel eerst door het water waden naar de blauwe trap met 71 treden, die op klauteren, van de glijbaan glijden en daarbij botsen tegen de wanden, plonsen in het water, weer naar de trap waden en als je het uitrekent, dat dan zes uur lang.



,,Je ziet ze na een paar rondjes al niet meer de trap op rennen en ik denk dat dat verstandig is'', zegt Van der Weiden, ontspannen in zwembroek aan de kant. Van der Weijden kan zich niet voorstellen dat de kandidaten die zich na een oproepje hebben aangemeld de marathonafstand gaan voltooien.



Hoeft ook niet, zegt Juline Libourel van de produktie van Galileo. ,,Het is ook fun. We zijn geen wetenschappelijk programma, maar experimenteren, doen proeven en daar is dit er een van. We kijken hoe lang ze het volhouden en degene die het het langst doorgaat krijgt de beker en een weekendje Duinrell.''



Van der Weijden, die in 2008 op de top van zijn roem is opgehouden met met wedstrijdzwemmen, vindt het geweldig dat met ludieke acties als deze mensen gaan bewegen.



Kankerfonds

Zelf is hij ook weer aan het zwemmen: de marathonafstand voor het KWF kankerfonds - hij overwon zelf kanker- en hij bekijkt of hij zijn zwemprestaties vaker kan inzetten voor goede doelen. Verder inspireert hij medewerkers van bedrijven met zijn lezingen en geeft hij theatercolleges onder het motto 'Beter'.



Ondertussen zijn er tien marathonglijders afgevallen. De andere elf gaan nog even door, maar in een veel langzamer tempo. De leden van de jury kunnen nu makkelijker bijhouden wie hoeveel rondes heeft gemaakt.Het experiment wordt uitgezonden op 7 maart, Galileo, RTL 5 om 19.45 uur.