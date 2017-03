Een massage bij Tijn & Jelle betekent: kiezen op elkaar

In de hoek van de praktijkruimte ligt knuffel Pinkie. Een pop met grote ogen en een mond als een streep. Pijnbestrijder Tijn Danckaerts vertrekt zijn mond tot net zo'n grimas. ,,Toen ik hem zag, moest ik hem hebben. Dit is precies het gezicht dat onze klanten trekken.'' Om eraan toe te voegen: ,,Wat wij doen is geen comfortabele massage.''



Daarom is Pinkie er. Om, als het nodig is, heel hard in te knijpen. En 'stop' zeggen mag ook altijd. Danckaerts en De Roode winden er geen doekjes om. Een behandeling in hun net geopende Haagse praktijk voor pijnklachten betekent: kiezen op elkaar. Danckaerts: ,,Hoe het voelt? Alsof ik overreden ben, zei iemand een keer.''



Hun klanten hebben dat er dubbel en dwars voor over. Vaak zijn het mensen die al jaren rondlopen met pijnklachten. Mensen bij wie niets meer helpt. Danckaerts: ,,Ik heb een mevrouw behandeld die al veertig jaar last had van een whiplash. Na twee behandelingen was het over. Een andere vrouw liep elke week bij de fysiotherapeut. Ze had een heel zwaar auto-ongeluk gehad. Ze kon maar tien minuten zitten, anders verging ze van de pijn. Na één behandeling kon ze alles weer.''