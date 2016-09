Een op zeven in Haagse regio snapt brief overheid niet

Een brief van de belastingdienst over bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag is voor 1 op de 7 inwoners van de Haagse regio niet te begrijpen. Het grootste deel van deze mensen is gewoon in Nederland geboren, maar heeft om diverse redenen nooit geleerd goed te lezen en schrijven. En dat zijn écht niet alleen maar babyboomers, zegt Ton Nieuwenhuis, coördinator van Doe weer mee, de campagne die laaggeletterden over de drempel helpt om taalles te nemen bij ROC Mondriaan in onder meer Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer.



Hip

,,Zo'n 20 procent van de laaggeletterden is jong en studeert op de laagste niveaus van het mbo. Lezen en schrijven zijn niet zo hip meer hè.'' Deze jongeren gebruiken korte en snelle taal zoals 'ff' en 'suc6' in hun communicatie via sociale media. ,,Maar een simpele brief schrijven lukt niet en post van de gemeente begrijpen ze vaak ook niet. Ze hebben qua lezen en schrijven het niveau van een kind in groep 8.''



Vroeger konden laaggeletterden zich nog redelijk staande houden, maar dat lukt in de moderne maatschappij niet meer. Zeker als de hulp van bijvoorbeeld een partner wegvalt zijn ze kansloos verloren. ,,Er wordt tegenwoordig zo veel van mensen gevraagd. Voor vrijwel alle baantjes, hoe simpel ook, moet je met de computer kunnen werken.''



Bovendien is het aanvragen van toeslagen ook steeds ingewikkelder. ,,Voorheen kon je langs een kantoor om zoiets te regelen. Nu moet alles via digitale formulieren.'' Daar komt bij dat veel brieven van de overheid volgens Nieuwenhuis zijn geschreven op het taalniveau van de havo. ,,Daarmee sluit je een grote groep uit. En dit zijn juist de mensen die die toeslagen het hardst nodig hebben.''



Laaggeletterdheid heeft nog veel meer negatieve gevolgen, waarschuwt hij. ,,Je raakt eerder in de financiële problemen, omdat je contracten niet goed begrijpt.'' Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich aanmelden voor een taalcursus, zegt Nieuwenhuis. ,,Ze schamen zich vaak. Dat is onnodig.''