Een pragmatisch democraat

Harry Geelen (13 mei 1930-25 maart 2017) werkte bij Shell op de grens van wetenschap en praktijk. Theorieën die in een lab waren getoetst, bracht hij op de raffinaderij in de praktijk. Als doctor in de chemische technologie die gespecialiseerd was in het katalytisch kraken van aardolie droeg hij geen overall. Als echter op de werkvloer iets om onverklaarbare redenen niet liep zoals het moest, werd hij erbij gehaald.



Harry hield van een puzzel en kon met praktische oplossingen komen. ,,Haal die bocht maar uit die pijp'', zei hij bijvoorbeeld vol vertrouwen als bepaalde chemische processen niet bleken te lukken. Als het dan zonder bocht weer allemaal goed liep, keerde Harry weer terug naar zijn bureau op het hoofdkantoor.



Vogelwijk

Harry was opgeroeid in de Haagse Vogelwijk. Hij speelde, net als de rest van zijn familie, voetbal bij Quick en hij ging naar de hbs aan de Beeklaan. Tijdens zijn studie in Delft raakte hij bevriend met leden van de Dutch Swing College Band. Een levenslange passie voor de jazz was geboren. Toen hij na een aantal jaren in Brabant, waar hij aan de nieuwe technische universiteit Eindhoven de vakgroep chemische technologie had opgericht, met een jong gezin terugkeerde naar Den Haag om bij Shell te werken, schreef hij zich als een van de eerste leden in bij het net opgerichte D66. Samen met gelijkgestemden richtte hij de lokale Haagse afdeling op en wist meteen de landelijke pers te halen door in zijn garage honderden houten bootjes van een D66-vlaggetje te voorzien en in de Hofvijver te water te laten. Een stunt waarmee je destijds in alle kranten stond.



Discussies

Voor Shell werkte en woonde. Harry over de hele wereld, onder andere op Curaçao en in Zuid-Afrika. Dat laatste zorgde voor felle discussies met zijn beide zoons. Als hij in Den Haag woonde, kon D66 op hem rekenen. Voor bestuurlijke functies maar ook gewoon voor de ledenwerving op straat.



Toen Harry na zijn pensionering via Amnesty International hoorde van een Zuid-Koreaanse visser, die in Noord-Koreaanse wateren verzeild was geraakt en al jaren in een cel zat zonder kans op vrijlating, trok hij zich het lot van de man aan. Hij schreef brieven aan Rusland en aan Noord-Korea. Toen er op een dag een onleesbare Noord-Koreaanse brief bij hem in de Vogelwijk op de mat viel, ging Harry naar het ietwat verborgen Koreaanse vredesmuseum op de Wagenstraat in hartje Den Haag. In dit pand overleed ooit een Koreaanse held die bij de Vredesconferentie van 1907 tevergeefs aandacht had gevraagd voor de Japanse bezetting van zijn land. Volgens de Haagse kranten was de man gestorven aan een abces in zijn wang. Volgens de Koreaanse pers stierf hij van verdriet om zijn land. De medewerkers van het museum vertaalden voor Harry de briefwisseling, die volgde. Dat de visser vrij kwam beschouwde men als een wonder.



Jazz

Harry bleef de politiek, lokaal en landelijk, volgen. Zijn ontspanning haalde hij uit de jazz. Hij sloeg geen optreden in de Regentenkamer, sociëteit Engels of jazzcafé van Merlen over. Na een ziekbed van enkele dagen stierf Harry Geelen onverwacht op 86-jarige leeftijd.