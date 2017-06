Een schouderklop voor 115.000 mannen en vrouwen

Lopen

Het voor bezoekers van de Haagse binnenstad meest zichtbare onderdeel van Veteranendag is natuurlijk het defilé voor de koning. Zeker vijfduizend veteranen en militairen lopen vanaf het Malieveld via het Korte Voorhout, Lange Voorhout, Kneuterdijk voorbij het defileerpunt ter hoogte van de Lange Vijverberg om dan via de Hofweg, Spui, Kalvermarkt, Herengracht en Prinsegracht terug te keren op het Malieveld. Dit alles begint om 13.00 uur.



Tijdens het bijna een uur durende defilé is het ook de moeite waard om naar boven te kijken. Er is namelijk rond 13.20 uur een zogeheten fly-past over de Hofvijver van twaalf moderne en historische vliegtuigen. Het gaat dan om F16's, een Spitfire, een B-25, een Harvard, een Beechcraft, een Hawker Hunter en het uit 1942 stammende watervliegtuig Catalina. Een deel van de toestellen komt twee keer over het centrum vliegen. Maar het epicentrum van Veteranendag is toch het Malieveld.



Van 9.00 tot 17.30 uur is hier muziek, eten en drinken. Het is voor iedereen toegankelijk. Voor kinderen is van alles te doen in de kidscorner, actievelingen kunnen eens gaan kijken bij de F16-simulator, klimmuur en hindernisbaan. Om 15.00 uur komt het grote muziekpodium op het bekendste grasveld van het land tot leven. Na een voorprogramma is het om 15.30 uur de beurt aan zangeres Berget Lewis die tot 16.45 uur optreedt met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. In het Plazatheater op het veld is een cultureel programma opgezet. In het theater treden onder meer de zingende veteraan Dennis Kroon op en geeft majoor Marco Kroon, drager van de Militaire WillemsOrde, een lezing.