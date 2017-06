Een strandfeestje op 11 kilometer zand

Ze lijken er een beetje - of een beetje veel - achteraan te hobbelen. Want het strandseizoen is natuurlijk alláng begonnen. En dan nu nog een opening?

Ze hadden het eigenlijk in maart of april willen doen, beaamt mede-organisator Yoskha Malais van evenementenbureau Lustr. Maar de belangrijkste toegangsweg naar Scheveningen, de Raamweg, was dicht. Dus werd besloten het evenement door te schuiven. ,,We koppelen het nu aan de start van de zomervakantie.’’

Volgend jaar zijn ze wel op tijd, zegt Malais. Eindelijk heeft Scheveningen, de populairste badplaats met Nederland met miljoenen bezoekers per jaar, dan een officiële opening van het strandseizoen.

Kapen

Andere badplaatsen zoals Bloemendaal en Hoek van Holland hebben al officiële strandopeningen. Maar dé strandopening van heel Nederland, die is er nog niet. Die titel hoopt Den Haag nu te kapen.

Dus schreef de gemeente een wedstrijd uit: wie bedenkt het leukste evenement? Het jonge evenementenbureau Lustr won met het Bonfire Beach Fest: een mega-evenement met 25 locaties. Wie alles wil doen maakt een flinke tippel, van Strandclub Wij bij het havenhoofd, tot de allerlaatste strandtent van Scheveningen, ’t Puntje. Een afstand van elf kilometer.

Lustr viel op met het idee om het evenement samen met de Scheveningse ondernemers op poten te zetten. 25 doen er mee (vandaar de 25 locaties), waaronder veel strandtenten en de Pier.

Quote Dat is wat de badplaats uniek maakt, dat er zoveel verschillende mensen komen Yoshka Malais

'Van alles wat'

Het festival is zoals Scheveningen is, zegt Malais: van alles wat. ,,Dat is wat de badplaats uniek maakt, dat er zoveel verschillende mensen komen. Dan moet je ook niet alleen dance op het programma zetten. Of alleen activiteiten voor kinderen.’’